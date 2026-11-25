Sportchef Thomas Kessler hat Gespräche über die Zukunft von Innenverteidiger Rav van den Berg (22) angekündigt, der den 1. FC Köln bereits im Winter wieder verlassen könnte. „Ich, der 1. FC Köln und alle Beteiligten haben uns mehr vorgestellt. Und am Ende geht es darum: Wenn sich die Situation bis zum Winter nicht verändert, werden wir sicherlich darüber sprechen“, erklärt Kessler gegenüber dem ‚Geissblog‘.

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Im Sommer 2025 hatte der Niederländer für acht Millionen Euro den Weg vom FC Middlesbrough nach Köln gefunden. Kesslers Rekordeinkauf konnte sich bislang allerdings nicht durchsetzen. „Er hat eine neue Konkurrenzsituation mit Jahmai (Simpson-Pusey, Anm. d. Red.), Locho (Luka Lochoshvili) und Joël (Schmied) und muss sich natürlich in dieser Konkurrenz durchsetzen. Sollte das nicht der Fall sein und es gibt die Möglichkeit, dass wir an den Tisch kommen, wissen alle Beteiligten, dass wir darüber sprechen können“, so Kessler.