Last Minute: Gladbach reagiert auf Omlin-Abflug

Borussia Mönchengladbach hat Ersatz für Jonas Omlin (32) ausfindig gemacht, der unmittelbar vor einer Leihe zu Bayer Leverkusen steht. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge holen die Fohlen Jan Olschowsky (24) frühzeitig von seiner Leihe zu Alemannia Aachen zurück. Am heutigen Dienstag soll der Medizincheck stattfinden, im Anschluss ist mit einer Fix-Meldung zu rechnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Olschowsky spielt seit rund einem Jahr leihweise für Alemannia. In der dritten Liga sammelte der frühere deutsche U-Nationalspieler regelmäßig Spielpraxis, beim Bundesligisten winkt ihm nun der Posten als Nummer zwei hinter Stammkeeper Moritz Nicolas (28).