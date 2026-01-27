Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Last Minute: Gladbach reagiert auf Omlin-Abflug

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Jan Olschowsky für Aachen im Einsatz @Maxppp

Borussia Mönchengladbach hat Ersatz für Jonas Omlin (32) ausfindig gemacht, der unmittelbar vor einer Leihe zu Bayer Leverkusen steht. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge holen die Fohlen Jan Olschowsky (24) frühzeitig von seiner Leihe zu Alemannia Aachen zurück. Am heutigen Dienstag soll der Medizincheck stattfinden, im Anschluss ist mit einer Fix-Meldung zu rechnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Olschowsky spielt seit rund einem Jahr leihweise für Alemannia. In der dritten Liga sammelte der frühere deutsche U-Nationalspieler regelmäßig Spielpraxis, beim Bundesligisten winkt ihm nun der Posten als Nummer zwei hinter Stammkeeper Moritz Nicolas (28).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
3. Liga
M'gladbach
Aachen
Jan Olschowsky

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
3. Liga 3. Liga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Aachen Logo Alemannia Aachen
Jan Olschowsky Jan Olschowsky
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert