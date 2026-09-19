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WM-Coach übernimmt bei Valencia

von Daniel del Federico - Quelle: 90 Minuts
1 min.
Javier Aguirre protestiert aufgrund einer Schiedsrichterentscheidung in der Partie von Mexiko gegen England @Maxppp

Javier Aguirre, der bei der Weltmeisterschaft noch die mexikanische Nationalmannschaft trainierte, steht offenbar vor einem Engagement in einer Top-5-Liga. Nach Informationen der Sport-Radiosendung ‚90 Minuts‘ hat sich der 67-Jährige mit dem FC Valencia auf eine Zusammenarbeit verständigt. Die Fledermäuse hatten sich Anfang der Woche von Cheftrainer Carlos Coberán getrennt.

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Aguirre unterschreibt vorerst bis zum Saisonende, das Arbeitspapier verlängert sich bei Erreichen bestimmter Ziele automatisch. Finale Details müssen zwar noch geklärt werden, doch der Übungsleiter werde bereits Anfang nächster Woche in Valencia erwartet. Für Aguirre ist es nach CA Osasuna, Atlético Madrid, Real Saragossa, Espanyol Barcelona, CD Leganés und RCD Mallorca bereits die siebte Trainerstation in Spanien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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