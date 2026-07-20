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Offiziell Eredivisie

Neuer Klub für BVB-Flop Mor

von Lukas Hörster - Quelle: nec-nijmegen.nl
1 min.
Emre Mor im Einsatz für Fenerbahce @Maxppp

Der ehemalige türkische Nationalspieler Emre Mor kickt künftig in den Niederlanden. Wie die NEC Nijmegen mitteilt, hat man den Ex-Dortmunder nach einigen Wochen im Probetraining bis 2028 unter Vertrag genommen.

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Mor galt als Supertalent, als er 2016 vom FC Nordsjaelland für knapp zehn Millionen Euro zu Borussia Dortmund gekommen war. Durchsetzen konnte sich der mittlerweile 28-jährige Offensivmann aber nicht. Zuletzt stand er bei Fenerbahce unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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