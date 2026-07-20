Neuer Klub für BVB-Flop Mor

Der ehemalige türkische Nationalspieler Emre Mor kickt künftig in den Niederlanden. Wie die NEC Nijmegen mitteilt, hat man den Ex-Dortmunder nach einigen Wochen im Probetraining bis 2028 unter Vertrag genommen.

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𝗘𝗺𝗿𝗲 𝗠𝗼𝗿 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘁𝘂𝗶𝗴𝘁 𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗸𝗲𝗻𝘁 𝘁𝘄𝗲𝗲𝗷𝗮𝗿𝗶𝗴 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁 𝗯𝗶𝗷 𝗡.𝗘.𝗖.



De 28-jarige Turk trainde de afgelopen periode al mee bij de ploeg van trainer Dick Schreuder.



Lees het websitebericht ➡️ https://t.co/bO1XfGoGad#Emre2028 pic.twitter.com/gtCwsUX5J6 — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) July 20, 2026

Mor galt als Supertalent, als er 2016 vom FC Nordsjaelland für knapp zehn Millionen Euro zu Borussia Dortmund gekommen war. Durchsetzen konnte sich der mittlerweile 28-jährige Offensivmann aber nicht. Zuletzt stand er bei Fenerbahce unter Vertrag.