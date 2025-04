Wirtz-Zukunft: „Kein gutes Zeichen“ für Bayer

Um Florian Wirtz ist es still geworden, erstaunlich still. Zwischenzeitlich war der 21-Jährige im Hauptfokus medialer Berichterstattung, als es in den Duellen gegen den FC Bayern um den Direktvergleich mit Jamal Musiala (22) ging. Dann aber kam Anfang März die Innenbandverletzung, die den Hype ausbremste.

Für den Geschmack der Werkself wurde es zuletzt sogar zu ruhig um Wirtz, der noch immer offen lässt, ob er seinen bis 2027 laufenden Vertrag ausweitet. Warum? „Das müsst ihr ihn persönlich fragen“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes gestern.

Dreesen verweigert die Aussage

Auch wenn der amtierende deutsche Meister nach außen Gelassenheit ausstrahlt: Wirtz stellt die Geduld der Verantwortlichen auf die Probe. Der ‚Sport Bild‘ zufolge hatten diese große Hoffnung, dass der Offensivspieler seine Verletzungspause für eine endgültige Entscheidung nutzt. Das ist nicht passiert, was das Fachblatt als „kein gutes Zeichen“ wertet.

Zumal parallel die Interessenten aktiv werden. Dass der FC Bayern und auch Manchester City Wirtz um jeden Preis in die eigenen Reihen holen wollen, ist längst kein Geheimnis mehr, auch wenn Bayerns Vorsitzender Jan-Christian Dreesen gestern keine Lust hatte, über die Personalie zu sprechen. Bei den Skyblues wird durch den Abgang von Kevin De Bruyne nicht nur ein positionsgetreuer Kaderplatz frei, sondern auch jede Menge Gehaltsbudget, der Belgier ist einer der Top-Verdiener.

McAtee als Zünglein an der Waage?

Zudem hat der englische Meister ein weiteres Ass im Ärmel. Den ‚Manchester Evening News‘ zufolge soll James McAtee (22) Teil eines möglichen Deals zwischen Leverkusen und City werden. Die Werkself war schon im Winter interessiert am englischen Offensivtalent, das die Schmerzen eines Wirtz-Abgangs zumindest etwas lindern könnte.