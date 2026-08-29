Kreuzbandriss: BVB befürchtet bei Konstantelias „das Schlimmste“

Giannis Konstantelias legte ein herausragendes Bundesliga-Debüt hin. Beim Spiel von Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV dominierte der elegante Grieche im offensiven Mittelfeld und traf selbst zum 2:0-Endstand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch in der 52. Minute der große Schreckmoment: Nach einem Zweikampf stießen die Knie von Konstantelias und Bakery Jatta aneinander. Der 23-jährige BVB-Neuzugang blieb liegen und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Unter großem Beifall musste Konstantelias ausgewechselt werden.

🔥 Heimsieg! Ein – vor allem im ersten Durchgang – starker Auftakt des BVB! Wermutstropfen: Giannis Konstantelias musste nach einem tollen Debüt in der 54. verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Wir drücken die Daumen, dass nichts schlimmeres passiert ist! ✊ pic.twitter.com/BBt7xghnFv — Borussia Dortmund (@BVB) August 29, 2026

Ole Book hat nach dem 2:0-Sieg des BVB über Konstantelias’ Verletzung gesprochen. Bei ‚Sky‘ sagte der Sportdirektor: „Wir sollten heute noch vorsichtig sein, was wir kommunizieren. Wir haben durchaus Sorge vor einer schwereren Verletzung. Die Diagnostik wird laufen, wir hoffen natürlich alle, aber haben auch Sorge.“ Auf die Frage, ob es sich um eine Kreuzbandverletzung handelt, antwortete Book: „Die Sorge davor ist bestimmt da, ja.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Niko Kovac sagte: „Es hört sich nicht gut an, was der Arzt mir gesagt hat.“ Noch deutlicher wurde Geschäftsführer Lars Ricken, der in der Mixed Zone sagte: „Ich könnte noch sagen, dass wir morgen die Untersuchung abwarten und noch auf das Beste hoffen. Aber ich muss ehrlich sein, wir befürchten tatsächlich das Schlimmste.“