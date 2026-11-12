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Premier League

Arsenal-Abgang: Gyökeres wird deutlich

von Emanuel Schultz - Quelle: TV4
Viktor Gyökeres ist beim FC Arsenal nicht zufrieden @Maxppp

Viktor Gyökeres (28) sieht seine Zukunft weiterhin beim FC Arsenal. Das macht der schwedische Nationalspieler im Interview mit ‚TV4‘ deutlich: „Ich möchte bei Arsenal bleiben. Ich habe in letzter Zeit gut gespielt und fühle mich momentan sehr wohl.“

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Zuletzt hatten sich die Transfergerüchte um den Mittelstürmer gehäuft, der unter Trainer Mikel Arteta nicht mehr gesetzt ist. An seinem Verhältnis zum Coach habe dies allerdings nichts geändert, betont der Schwede: „Die Kommunikation mit Arteta ist gut.“

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