Schalke: Erster wichtiger Schritt bei Dzeko

Edin Dzeko ist am heutigen Freitag auf den Trainingsplatz des FC Schalke zurückgekehrt. Der 40-jährige Stürmer trainiert nach Angaben des Klubs individuell mit Ball am Fuß. Nach seiner Schulterverletzung im WM-Qualifikationsspiel gegen Italien (4:1 n.E.) fehlte der Bosnier den Königsblauen die vergangenen drei Spiele in der 2. Bundesliga verletzungsbedingt.

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Dzeko war im Winter ablösefrei vom AC Florenz nach Gelsenkirchen gekommen und voll eingeschlagen. In acht Ligaspielen für die Knappen steuerte der Rechtsfuß sechs Tore und drei Vorlagen bei. Für das Spitzenspiel gegen den SC Paderborn am Sonntag (13:30 Uhr) dürfte Dzeko aber noch keine Option sein.