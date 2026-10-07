Argentinien: Scaloni-Entscheidung gefallen

Lionel Scaloni wird auch zukünftig der Trainer der argentinischen Nationalmannschaft sein. „Wenn alles nach Plan läuft, werde ich als Nationaltrainer weitermachen“, erklärte der 48-Jährige nach dem Länderspiel der Albiceleste gegen Benin, das in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit 3:0 endete.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Partie war gleichzeitig die letzte von Lionel Messi (39) im Trikot der Nationalmannschaft. Der wohl beste Spieler aller Zeiten tritt zurück. Für Scaloni, der die Auswahl 2018 übernommen hatte und zu einem WM- und zwei Copa América-Siegen führte, geht es nun darum, eine neue Ära einzuläuten.