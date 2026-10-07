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Internationale Freundschaftsspiele

Argentinien: Scaloni-Entscheidung gefallen

von Tristan Bernert
Scaloni mit seinem Team @Maxppp

Lionel Scaloni wird auch zukünftig der Trainer der argentinischen Nationalmannschaft sein. „Wenn alles nach Plan läuft, werde ich als Nationaltrainer weitermachen“, erklärte der 48-Jährige nach dem Länderspiel der Albiceleste gegen Benin, das in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit 3:0 endete.

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Die Partie war gleichzeitig die letzte von Lionel Messi (39) im Trikot der Nationalmannschaft. Der wohl beste Spieler aller Zeiten tritt zurück. Für Scaloni, der die Auswahl 2018 übernommen hatte und zu einem WM- und zwei Copa América-Siegen führte, geht es nun darum, eine neue Ära einzuläuten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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