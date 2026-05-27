Lazio trennt sich von Sarri

Lazio Rom und Maurizio Sarri gehen erneut getrennte Wege. Wie der Serie A-Klub offiziell mitteilt, wurde der Vertrag mit dem Trainer einvernehmlich aufgelöst. Für Sarri endet damit die zweite Amtszeit bei den Römern, die er bereits zwischen 2021 und 2024 betreut hatte. Sein Nachfolger soll Gennaro Gattuso werden.

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Der 67-Jährige hatte den Hauptstadtklub erst im Sommer wieder übernommen, in der Liga beendete man die Saison auf dem neunten Platz. In Kürze dürfte Sarri aber beim nächsten italienischen Verein anheuern, sein Wechsel auf die Trainerbank von Atalanta Bergamo steht dem Vernehmen nach kurz bevor.