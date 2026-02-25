Van Wonderen vor Feyenoord-Comeback

Kees van Wonderen steht unmittelbar vor der Rückkehr zu Feyenoord Rotterdam. Wie das Rotterdamer ‚Algemeen Dagblad‘ berichtet, wird der frühere Schalke-Trainer Technischer Direktor beim Eredivisie-Klub. Die grundsätzliche Einigung liege vor, lediglich letzte Details seien noch zu klären.

Von 1996 bis 2004 war van Wonderen als Spieler bei Feyenoord aktiv, ehe er dort seine Karriere beendete. Im Anschluss trat er beim 16-fachen niederländischen Meister seine erste Funktionärsrolle als Scout an. Von Oktober 2024 bis Mai 2025 stand der 57-Jährige in Gelsenkirchen als Cheftrainer an der Seitenlinie.