BVB: 100 Millionen für Karetsas

Die erfolgreichsten Jahre bei Borussia Dortmund waren geprägt von angehenden Weltstars wie Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Jude Bellingham oder Erling Haaland. Die Transferstrategie mit der Verpflichtung von absoluten Toptalenten wollen die Schwarz-Gelben wieder tiefer in ihre DNA implementieren. Das zeigt auch der Plan mit Konstantinos Karetsas.

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Laut ‚Sport Bild‘ sehen die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben im jungen Griechen ein ähnliches Kaliber. Dem Bericht zufolge traut man Karetsas intern zu, einen Marktwert von 100 Millionen Euro aufzubauen und dementsprechend bei einem künftigen Transfer die Kassen enorm zu füllen.

Um den 18-Jährigen bestmöglich weiterzuentwickeln, wird ihm Roderick van der Ham zur Seite gestellt. Der Videoanalyst kam im Sommer vom FC Liverpool und arbeitet dem Fachmagazin zufolge sehr eng mit Karetsas zusammen. Das soll bewerkstelligen, dass sich der Nationalspieler so schnell wie möglich an den gewünschten Spielstil von Trainer Niko Kovac gewöhnt.

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Bisher knackten nur Dembélé (für 148 Millionen Euro zum FC Barcelona) und Bellingham (für 127 Millionen Euro zu Real Madrid) die dreistellige Millionenmarke unter den Verkäufen. Dass die Borussia-Bosse wieder in solchen Sphären verkaufen möchten, ist nachvollziehbar. Die wirklich lukrativen Abgänge wurden über die vergangenen Jahre aber weniger. Das soll sich bald ändern.