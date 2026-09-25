Barça-Boss verrät Wunschtransfer

Im Sommer versuchte der FC Barcelona lange vergeblich Julián Alvarez (26) von Atlético Madrid loszueisen, schwenkte dann aber intern auf eine Alternative um. Wie Sportdirektor Deco gegenüber ‚Sky Italia‘ bestätigt, wollten die Katalanen stattdessen Lautaro Martínez (29) von Inter Mailand verpflichten: „Es stimmt, dass Lautaro zu einem bestimmten Zeitpunkt zu den Stürmern gehörte, die wir evaluierten und für geeignet hielten, für Barça zu spielen – er war einer der Spieler, die wir im Auge hatten.“

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Doch auch der Argentinier war nicht zu haben. „Er ist eine Ikone, eine Legende von Inter, und auch heute noch ist er dort Kapitän. Aus Respekt vor dem Spieler und dem Verein haben wir, als Inter uns mitteilte, dass sie nicht verhandlungsbereit seien, unseren Vorstoß eingestellt und das Thema nicht weiter erörtert. Wir hatten nie den geringsten Kontakt zu Lautaro, auch nicht zu seinem Berater. Allerdings stimmt es auch, dass er ein Spieler ist, den wir sehr bewundert haben und auch heute noch bewundern. Ich persönlich bin ein großer Fan von Lautaro“, so Deco.