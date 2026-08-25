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2. Bundesliga

Neue Option für Maehle bahnt sich an

von Martin Schmitz - Quelle: Gazzetta dello Sport
Joakim Maehle geht ins Eins-gegen-Eins @Maxppp

Joakim Maehle könnte künftig weiter mit Kamil Grabara (27) in einer Mannschaft spielen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat sich Juventus Turin anlässlich der fortgeschrittenen Verhandlungen um einen Wechsel des Torhüters auch Informationen über den 29-jährigen Dänen eingeholt. Dabei stehen wegen des 2027 auslaufenden Vertrags zwei Transfermodelle im Raum: „Ein kostengünstiger Verkauf oder ein Leihgeschäft mit einer Überbrückungsverlängerung.“

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Auch Olympiakos Piräus baggert weiter an Maehle. Der Außenverteidiger soll den Ex-Stuttgarter Pablo Maffeo (29) ersetzen, der den Klub nach nur einem Monat schon wieder in Richtung FC Valencia verlässt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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