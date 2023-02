Pavard-Zukunft: Zeichen plötzlich auf Kehrtwende

„Ich habe nichts dagegen, ein neues Projekt anzugehen. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit“, liebäugelte Benjamin Paavard im November öffentlich mit einem Abschied vom FC Bayern. Es folgte eine Schwächephase des Abwehrspielers, dessen Vertrag 2024 ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Folglich galt es als offenes Geheimnis, dass Pavard im Sommer verkauft wird. Zumal mit dem FC Barcelona und Inter Mailand auch prominente Interessenten existieren. Doch nun scheint sich das Blatt zunehmend zu wenden.

Lese-Tipp

Nach Comeback: Mané nennt Fahrplan

Wie die ‚Abendzeitung‘ berichtet, sind die Bayern-Bosse begeistert von Pavards Leistungen in den vergangenen Wochen. Der 26-Jährige durfte zunehmend auf seiner Lieblingsposition als Innenverteidiger ran. Und genau das könnte auch bei Pavard selbst für ein Umdenken sorgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Abendzeitung‘ ist ein neuer Vertrag in München mittlerweile „möglich und wahrscheinlicher als in den vergangenen Monaten“. Eine Kehrtwende, die Ende 2022 kaum jemand für möglich gehalten hatte. Doch nun performt Pavard – was auch schon zu einer Lobeshymne von Trainer Julian Nagelsmann führte.

Spanier berichten von Verlängerung

Noch einen bedeutenden Schritt weiter als die ‚Abendzeitung‘ geht derweil die ‚Sport‘. Der katalanischen Zeitung zufolge steht Pavard bereits kurz vor der Verlängerung in München, weshalb er für Barcelona kein Kandidat mehr sei. Wie viel Wahrheit darin steckt, werden die kommenden Wochen zeigen.