Fener kündigt Livakovic-Transfer an

Torhüter Dominik Livakovic wird in Kürze bei Fenerbahce unterschreiben. Wie der Süper Lig-Klub aus Istanbul offiziell bekanntgibt, wurde eine Einigung mit Dinamo Zagreb erzielt. Noch am heutigen Donnerstag werde Livakovic sich auf den Weg in die Türkei machen, um dort den Medizincheck zu absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 28-Jährige kostet dem Vernehmen nach neun Millionen Euro Ablöse. Vor allem bei der Winter-WM in Katar spielte sich der Keeper mit starken Leistungen in den Fokus, ging in zwei Elfmeterschießen als Sieger vom Platz. Mit Kroatien holte Livakovic letztlich den dritten Platz.