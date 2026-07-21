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Weltmeisterschaft

Conceição bald Nationaltrainer?

von Simon Martis - Quelle: Sacha Tavolieri
Sérgio Conceição steht beim AC Mailand in der Kritik. @Maxppp

Belgien hat einen Kandidaten für die Nachfolge von Rudi Garcia ins Visier genommen. Wie Sacha Tavolieri berichtet, zählt Sergio Conceição zu den Favoriten auf den vakanten Trainerposten bei den Roten Teufeln. Erste Gespräche zwischen den Beratern des Portugiesen und dem belgischen Verband sollen bereits stattgefunden haben.

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Direkte Verhandlungen zwischen Conceição und dem Verband gab es allerdings noch nicht. Der 51-Jährige, der zuletzt Al Ittihad trainierte, gehört neben Mark van Bommel zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf die Nachfolge von Garcia, dessen Vertrag nach der Weltmeisterschaft nicht verlängert wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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