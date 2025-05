Mit dem VfB Stuttgart durchlebt Maximilian Mittelstädt nach dem großen Hype der vergangenen Saison in dieser Spielzeit auch wieder tiefere Täler, zum Beispiel am vergangenen Freitag bei der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim. Das Ziel Europa kann nur noch durch den Pokalsieg im Finale gegen Arminia Bielefeld gerettet werden, der die Saison wieder in ein anderes Licht rücken würde.

Nach dem Spiel am Freitag benötigte Mittelstädt eine Auszeit und machte Urlaub in Italien. Italienischen Medienberichten zufolge legte er am Vesuv allerdings nicht nur die Füße hoch. Wie ‚tuttomercato.web‘ berichtet, hat sich der 28-Jährige mit Napois Sportdirektor Giovanni Manna getroffen und anschließend den 2:0-Sieg von Gli Azzurri über den FC Turin im Stadion verfolgt.

Demnach gebe es außerdem seit mehreren Wochen einen Austausch zwischen der Spielerseite und dem Tabellenführer der Serie A. Beim VfB hat Mittelstädt, der unter Sebastian Hoeneß zum Nationalspieler gereift ist, noch einen Vertrag bis 2028. In dieser Saison kommt der offensive Außenverteidiger auf 40 Pflichtspiele, in denen er ein Tor selbst erzielen und zehn weitere vorbereiten konnte.