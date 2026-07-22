BVB: Traum-Option bei Yamamoto

Bei seinem Debüt in Schwarz-Gelb wusste Takato Yamamoto zu gefallen. Der 18-jährige Japaner traf beim 3:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen direkt und überzeugte mit einem spielfreudigen Auftritt. Auch Trainer Niko Kovac fand hinterher lobende Worte für den zentralen Mittelfeldspieler. „Da waren schon einige gute Sachen dabei. Nicht nur ihr, sondern auch ich habe da richtig hingeschaut und wirklich ganz Brauchbares gesehen. Das wird uns Freude machen“, so der Kroate.

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Eigentlich ist Yamamoto, der für ein Jahr auf Leihbasis von Gamba Osaka zu Borussia Dortmund gewechselt ist, zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant. Die Vorbereitung soll er aber bei den Profis absolvieren. Gut möglich, dass er sich darüber sofort einen Kaderplatz bei Kovac sichert. Schon jetzt scheint klar: Die Kaufoption, die sich der BVB für Yamamoto gesichert hat, dürfte nicht zum Hindernis werden.

Laut der ‚Bild‘ müsste Dortmund lediglich 1,5 Millionen Euro an Osaka überweisen. Sofort werden natürlich Erinnerungen an Shinji Kagawa (37) wach, für den Dortmund vor 16 Jahren lediglich eine Ausbildungsentschädigung von 350.000 Euro an Cerezo Osaka zahlen musste. Im Anschluss hat er die Bundesliga mit Spielwitz und herausragenden Leistungen verzückt. Diese Hoffnung nährt auch Yamamoto bislang in der Vorbereitung.