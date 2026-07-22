Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

BVB: Traum-Option bei Yamamoto

In den ersten Tagen der Vorbereitung konnte Takato Yamamoto bei Borussia Dortmund überzeugen. Für den BVB wird der Japaner zum Schnäppchen.

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Takato Yamamoto bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Bei seinem Debüt in Schwarz-Gelb wusste Takato Yamamoto zu gefallen. Der 18-jährige Japaner traf beim 3:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen direkt und überzeugte mit einem spielfreudigen Auftritt. Auch Trainer Niko Kovac fand hinterher lobende Worte für den zentralen Mittelfeldspieler. „Da waren schon einige gute Sachen dabei. Nicht nur ihr, sondern auch ich habe da richtig hingeschaut und wirklich ganz Brauchbares gesehen. Das wird uns Freude machen“, so der Kroate.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich ist Yamamoto, der für ein Jahr auf Leihbasis von Gamba Osaka zu Borussia Dortmund gewechselt ist, zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant. Die Vorbereitung soll er aber bei den Profis absolvieren. Gut möglich, dass er sich darüber sofort einen Kaderplatz bei Kovac sichert. Schon jetzt scheint klar: Die Kaufoption, die sich der BVB für Yamamoto gesichert hat, dürfte nicht zum Hindernis werden.

Laut der ‚Bild‘ müsste Dortmund lediglich 1,5 Millionen Euro an Osaka überweisen. Sofort werden natürlich Erinnerungen an Shinji Kagawa (37) wach, für den Dortmund vor 16 Jahren lediglich eine Ausbildungsentschädigung von 350.000 Euro an Cerezo Osaka zahlen musste. Im Anschluss hat er die Bundesliga mit Spielwitz und herausragenden Leistungen verzückt. Diese Hoffnung nährt auch Yamamoto bislang in der Vorbereitung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Gamba
BVB

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Gamba Logo Gamba Osaka
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert