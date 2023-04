FC Bayern: Neuer Wunschspieler – zwei prominente Verkaufskandidaten

Wenn auch noch nicht offiziell verkündet, ist Konrad Laimer (25) der erste fixe Sommer-Neuzugang beim FC Bayern. Die Pressingmaschine von RB Leipzig wechselt nach der Saison ablösefrei zum deutschen Rekordmeister.

Auf der Wunschliste steht nun vor allem noch ein neuer Mittelstürmer. Aber nicht nur: Nach Informationen der Münchner ‚Abendzeitung‘ sucht man beim Rekordmeister darüber hinaus „einen spiel- wie defensivstarken Sechser, der Joshua Kimmich unterstützt“. Ein solches Profil erfüllt Laimer nicht. Ob schon passende Kandidaten auserkoren wurden, ist nicht überliefert.

Zu den Verkaufskandidaten zählt die ‚Abendzeitung‘ unterdessen Serge Gnabry (27) und Sadio Mané (31). Gnabry präsentiert sich seit längerem formschwach, Mané ebenso, verlor aber vor allem auch durch seinen Schlag gegen Leroy Sané (27) an Standing. In den kommenden Wochen werde Trainer Thomas Tuchel all diese Baustellen mit der Chefetage besprechen.