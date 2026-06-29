60 Millionen: Como kauft Paz von Real zurück

Nico Paz wird auch in der kommenden Saison für den Sensationsvierten der Serie A auflaufen. Wie Como 1907 offiziell mitteilt, wechselt der 21-Jährige erneut von Real Madrid nach Norditalien. Über die Vertragslaufzeit machen die Italiener keine Angabe. Dem Vernehmen nach fließen 60 Millionen Euro Ablöse in die spanische Hauptstadt.

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“Hi Comaschi, I am very happy to be able to announce that I will stay at Como another year with you. I'm really excited, and I can't wait to start the new season and see you all back at the stadium. Forza Como.”@realmadrid, Como 1907 and Nico Paz have reached an agreement for… pic.twitter.com/1LpcJvZb0q — Como1907 (@Como_1907) June 29, 2026

2024 war Paz für sechs Millionen Euro von Real zu Como gewechselt. Die Königlichen sicherten sich jedoch eine Rückkaufoption in Höhe von neuen Millionen, die sie in diesem Sommer aktivierten. Auch beim neuerlichen Wechsel wurde eine solche Option in den Vertrag integriert.

Diesmal fällt der Betrag jedoch mit 80 Millionen Euro ungleich höher aus. Aktivierbar ist die Klausel lediglich im Sommer 2027. Zudem sicherte sich Real eine Weiterverkaufsbeteiligung in unbekannter Höhe.