Brighton will seinen Weltmeister behalten

Brighton & Hove Albion will seinen frischgebackenen Weltmeister Alexis Mac Allister im Januar nicht abgeben. Geschäftsführer Paul Barber stellt laut dem ‚Daily Express‘ klar: „Wir wollen Alexis behalten. Er ist ein sehr wichtiger Teil des Teams. Wir hoffen, dass wir ihn in nicht allzu ferner Zukunft wieder bei uns haben werden.“ Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers läuft bis 2025, kann aber per Option vom Verein noch um eine Saison ausgedehnt werden.

Mac Allister war bei der WM Stammspieler in der argentinischen Mannschaft, die sich gegen Frankreich zum Weltmeister gekrönt hat. Zuletzt wurde der 23-Jährige mit einem Wechsel zu Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Mac Allister war im Januar 2019 für acht Millionen Euro von den Argentinos Juniors nach England gewechselt. Seitdem absolvierte er 77 Spiele in der Premier League.

