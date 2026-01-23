Menü Suche
Kommentar 2
Offiziell Bundesliga

Bayern verleiht Nasrawe

von Daniel del Federico
Jussef Nasrawe im Bayern-Trikot @Maxppp

Jussef Nasrawe verlässt den FC Bayern München auf Leihbasis. Wie der Rekordmeister offiziell verkündet, schließt sich der 18-Jährige der SV Ried an. Der aktuelle Tabellensechste der österreichischen Bundesliga sichert sich dem Vernehmen nach eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter
SV Ried 1912
🗣️⚫🟢

💻:

#svried #seit1912 #desismeiverein
Bei X ansehen

Nasrawe durchlief seit 2015 diverse Jugendmannschaften des FC Bayern, wartete aber bislang auf sein Debüt in der ersten Mannschaft. In Österreich soll der deutsche U-Nationalspieler nun erste Erfahrungen im Profifußball sammeln. Sein Vertrag in München läuft bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
FC Bayern
Ried
Yussef Nasrawe

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Ried Logo SV Ried
Yussef Nasrawe Yussef Nasrawe
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert