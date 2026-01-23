Bayern verleiht Nasrawe

Jussef Nasrawe verlässt den FC Bayern München auf Leihbasis. Wie der Rekordmeister offiziell verkündet, schließt sich der 18-Jährige der SV Ried an. Der aktuelle Tabellensechste der österreichischen Bundesliga sichert sich dem Vernehmen nach eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler.

Nasrawe durchlief seit 2015 diverse Jugendmannschaften des FC Bayern, wartete aber bislang auf sein Debüt in der ersten Mannschaft. In Österreich soll der deutsche U-Nationalspieler nun erste Erfahrungen im Profifußball sammeln. Sein Vertrag in München läuft bis 2027.