Neuer Sechser: Union an El Azzouzi dran

Die Scoutingabteilung von Union Berlin ist offenbar auf einen echten Geheimtipp aufmerksam geworden. Nach Informationen von ‚Het Nieuwsblad‘ hat Oussame El Azzouzi das Interesse des Berliner Bundesligisten geweckt.

Der 21-jährige Niederländer spielt im defensiven Mittelfeld des Eredivisie-Aufsteigers FC Emmen. Dort zählt El Azzouzi, im Mai 21 Jahre alt geworden, bereits zu den Stammkräften (37 Pflichtspiele) seiner Mannschaft und als solche zu den Protagonisten einer erfolgreichen Saison, die mit der Rückkehr in die niederländische Beletage endete.

Interessant für Union: El Azzouzi geht in sein letztes Vertragsjahr in Emmen. Nur noch in diesem Sommer kann der Eredivisie-Rückkehrer auf eine angemessene Ablöse pochen. Die Köpenicker befinden sich also, sofern keine Nebenbuhler auf den Plan treten, in einer starken Verhandlungsposition. Gut möglich, dass dem Unioner Transfer-Fuchs Oliver Ruhnert mal wieder ein Schnäppchen ins Netz geht.