Irre: Ronaldinho vor Spieler-Comeback

Ronaldinho kehrt wohl in den europäischen Fußball zurück. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wird die brasilianische Legende am kommenden Dienstag als Neuzugang für den italienischen Drittligisten FC Ravenna vorgestellt. „Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen und mit Ignazio (Cipriani, Klubbesitzer, Anm. d. Red.) und der gesamten Cipriani-Familie eine neue Geschichte zu schreiben. Fußball war für mich immer eine Quelle der Freude, und ich möchte diesen Geist nach Ravenna bringen“, gibt der Superstar zu Protokoll.

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Der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge plant Ronaldinho, so oft wie möglich selbst zu spielen. Darüber hinaus erwirbt der 46-Jährige Anteile am Verein. „Die Verpflichtung von Ronaldinho ist absolut außergewöhnlich für den Verein. Er war mein Idol und sein Einfluss auf den Fußball geht weit über seine Leistungen auf dem Platz hinaus“, freut sich Cipriani. Ob Ronaldinho seine Ankündigung tatsächlich in die Tat umsetzt oder ob sich das Ganze am Ende als PR-Gag entpuppt, bleibt abzuwarten.