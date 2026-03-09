70 Millionen: RB auf Lukeba-Verkauf angewiesen?

Castello Lukeba würde RB Leipzig im Falle eines Verkaufs im Sommer einen warmen Geldregen einbringen. Laut ‚Sky‘ sind die Sachsen beim 23-Jährigen, der einem Wechsel offen gegenüber stehe, ab 70 Millionen Euro gesprächsbereit. Mögliche Abnehmer für den Innenverteidiger seien Klubs aus der Premier League sowie Paris St. Germain. Lukebas Vertrag, in dem eine Ausstiegsklausel von 80 Millionen Euro integriert ist, läuft noch bis 2029.

Der Bundesligist ist im Sommer auf Einnahmen angewiesen. Sollte die Champions League-Qualifikation nicht gelingen, müssten sogar zwei Topspieler verkauft werden, berichtet ‚Sky‘. Für den Fall, dass Leipzig die Qualifikation schafft, wäre lediglich ein Verkauf nötig. Neben Lukeba gilt Senkrechtstarter Yan Diomande (19), der 100 Millionen Euro einbringen könnte, als heißer Abgangskandidat.