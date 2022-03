Vertragsgespräche geführt: Jäkel zur Arminia?

Bei der Kaderqualität von RB Leipzig hatte und hat es ein junger, talentierter Innenverteidiger wie Frederik Jäkel schwer. Aufgrund der marginalen Aussicht auf Spielzeit liehen die Sachsen ihren 21-Jährigen Abwehrmann vor der Saison nach Belgien an KV Oostende aus – ein Volltreffer, denn Jäkel schaffte es bei seinem Leihklub prompt zum Stammspieler und Leistungsträger.

Entsprechend schnell ist die Zahl der Interessenten in den vergangenen Monaten gewachsen. Besonders aussichtsreich im Rennen scheint mittlerweile Bundesligist Arminia Bielefeld zu liegen. Wie das Leipzig-nahe Portal ‚RBlive‘ erfuhr, würden die Ostwestfalen „am liebsten sofort zuschlagen“. „Ein möglicher Vertragsrahmen“ soll mit Jäkel „bereits besprochen“ worden sein.

Zahlreiche Optionen

Die Arminia hat also offenbar schon fleißig Vorarbeit geleistet und kann sich nun entsprechend gute Chancen ausrechnen. Konkurrenz sehen sich die Ostwestfalen vor allem aus der zweiten Liga gegenüber. Werder Bremen, der FC Schalke 04, der SV Darmstadt, der Hamburger SV, Hansa Rostock und der 1. FC Nürnberg sollen ebenfalls schon bei Jäkel vorstellig geworden sein.

Im Winter buhlte dem Vernehmen nach auch der FC Basel um die Dienste des 1,94-Mannes, dem sich mit Vitesse Arnheim aber noch eine weitere mögliche Auslandsstation bietet. Am Ende fällt die Entscheidung aber in Leipzig. Die Optionen: Verkaufen, erneut verleihen oder Jäkel eine Chance bei den Profis geben. Sein Vertrag in der Messestadt ist noch bis 2024 datiert.