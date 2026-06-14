Alle Parteien einig: Cucurella vor Wechsel

José Mourinho erhält seinen Wunsch-Linksverteidiger. Nach Informationen von Fabrizio Romano haben sämtliche Parteien Einigung erzielt. Marc Cucurella schließt sich demzufolge Real Madrid an.

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Dass der 27-Jährige nach vier Jahren beim FC Chelsea den Hut nehmen würde, hatte sich bereits seit Wochen abgezeichnet. Allerdings schienen eher der FC Barcelona und Atlético Madrid in der Pole Position.

Nach Platz zehn in der abgelaufenen Saison und dem damit verbundenen Verpassen der internationalen Wettbewerbe legen die Blues dem verdienten Spieler keine Steine in den Weg. Gehandelt werden 55 plus fünf Millionen Euro Ablöse, an Chelsea ist Cucurella vertraglich bis 2029 gebunden.