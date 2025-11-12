Werder bei Pieper auf der Zielgeraden

Innenverteidiger Amos Pieper (27) und Werder Bremen dehnen ihre Zusammenarbeit aller Voraussicht nach aus. „Wir wollen mit Amos verlängern und er hat uns signalisiert, dass er sich das ebenfalls vorstellen kann“, sagt Sportchef Clemens Fritz der ‚Bild‘.

Zuletzt hatte sich bereits angedeutet, dass Pieper über sein Vertragsende im Jahr 2026 hinaus in Bremen bleibt. Fritz weiter: „Wir verhandeln jetzt und wollen für beide Seiten ein gutes Ergebnis erzielen. Wir lassen uns aber nicht treiben.“