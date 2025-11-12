Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder bei Pieper auf der Zielgeraden

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Amos Pieper am Ball für Werder @Maxppp

Innenverteidiger Amos Pieper (27) und Werder Bremen dehnen ihre Zusammenarbeit aller Voraussicht nach aus. „Wir wollen mit Amos verlängern und er hat uns signalisiert, dass er sich das ebenfalls vorstellen kann“, sagt Sportchef Clemens Fritz der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt hatte sich bereits angedeutet, dass Pieper über sein Vertragsende im Jahr 2026 hinaus in Bremen bleibt. Fritz weiter: „Wir verhandeln jetzt und wollen für beide Seiten ein gutes Ergebnis erzielen. Wir lassen uns aber nicht treiben.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Amos Pieper

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Amos Pieper Amos Pieper
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert