Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte um einen möglichen Abschied von Younes Ebnoutalib von Eintracht Frankfurt gegeben. Der 23-Jährige steht in dieser Saison bei acht Toren und zwei Vorlagen, genießt am Main jedoch nicht ganz den Stellenwert, den er sich vorstellt. Juventus Turin und Tottenham Hotspur haben sich deshalb Hoffnung auf einen Winter-Transfer gemacht.

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Auch deshalb will die SGE den Interessenten zuvorkommen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Frankfurt eine Verbesserung des Vertrags vorbereitet. Das Arbeitspapier läuft bis 2031 und soll das auch weiterhin tun, eine erneute Unterschrift würde dem Mittelstürmer aber einen Gehaltssprung bescheren.

Dem Boulevardblatt zufolge hat Sportdirektor Timmo Hardung bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen. Ein Wechsel im Winter sei aber nicht vom Tisch, sollten sich die beiden Seiten nicht einigen. Ebnoutalib, so die ‚Bild‘, erhoffe sich mehr sportliche Wertschätzung und eine bessere Kommunikation von der Eintracht. Dafür könnte auch Joti Chatzialexiou sorgen, der ab dem 1. Dezember als Sportvorstand bei den Adlerträgern übernimmt.