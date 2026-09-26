Karim Adeyemi zeigt sich zufrieden mit seinem Einstand beim FC Barcelona. In einem Interview mit der ‚as‘ resümiert der 24-Jährige: „Ich hatte einen guten Start, aber ich arbeite jeden Tag daran, mich zu verbessern und dem Team noch mehr zu helfen.“ Der deutsche Nationalspieler steuerte in acht Pflichtspielen für die Blaugrana bislang drei Tore und drei Vorlagen bei.

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Wenn es nach Adeyemi geht, bleibt er auch langfristig den Katalanen erhalten: „Ich fühle mich wirklich gut und freue mich darauf, noch lange hier zu bleiben.“ Der Angreifer war im Sommer für 22 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum amtierenden spanischen Meister gewechselt und unterschrieb einen Vertrag bis 2031. Trotz seines guten Starts bei Barça zeigt sich der Linksfuß voller Tatendrang: „Ich glaube, ich kann immer noch mehr geben. Aber ich freue mich über jede Minute, die ich spiele, jedes Tor, das ich schieße, und jeden Sieg. Wenn ich der Mannschaft helfen kann, umso besser. Wir wollen alles gewinnen.“