Menü Suche
Kommentar
La Liga

Adeyemi zieht erstes Barça-Fazit

von Daniel del Federico - Quelle: as
1 min.
Karim Adeyemi im Barcelona-Trikot @Maxppp

Karim Adeyemi zeigt sich zufrieden mit seinem Einstand beim FC Barcelona. In einem Interview mit der ‚as‘ resümiert der 24-Jährige: „Ich hatte einen guten Start, aber ich arbeite jeden Tag daran, mich zu verbessern und dem Team noch mehr zu helfen.“ Der deutsche Nationalspieler steuerte in acht Pflichtspielen für die Blaugrana bislang drei Tore und drei Vorlagen bei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wenn es nach Adeyemi geht, bleibt er auch langfristig den Katalanen erhalten: „Ich fühle mich wirklich gut und freue mich darauf, noch lange hier zu bleiben.“ Der Angreifer war im Sommer für 22 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum amtierenden spanischen Meister gewechselt und unterschrieb einen Vertrag bis 2031. Trotz seines guten Starts bei Barça zeigt sich der Linksfuß voller Tatendrang: „Ich glaube, ich kann immer noch mehr geben. Aber ich freue mich über jede Minute, die ich spiele, jedes Tor, das ich schieße, und jeden Sieg. Wenn ich der Mannschaft helfen kann, umso besser. Wir wollen alles gewinnen.“

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Karim Adeyemi

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Karim Adeyemi Karim Adeyemi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert