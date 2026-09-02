Deadline Day: Gleich 13 geplatzte Last-Minute-Deals

Am Deadline Day wurden zahlreiche Deals abgewickelt – einige Gespräche verliefen aber auch im Sande. So verhandelte der FC Bayern mit dem FC Fulham über einen Transfer von Rechtsverteidiger Sacha Boey (25), die Engländer entschieden sich jedoch für die Verpflichtung von Kenny Tete (30).

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Darüber hinaus bleiben Flügelflitzer Jamie Leweling (25) und Rechtsverteidiger Josha Vagnoman (25) nach konkreten Vorstößen von der AS Rom respektive Hull City beim VfB Stuttgart. Zudem konnten die Schwaben für Offensivspieler Badredine Bouanani (21) keinen Abnehmer finden, unter anderem hat sich Werder Bremen gegen eine Zusammenarbeit entschieden.

Ein weiteres (halbes) Jahr darf sich die Bundesliga an den Qualitäten von Mittelfeldmotor Kaishu Sano (25/FSV Mainz), Innenverteidiger Chrislain Matsima (24) und Dribbelkünstler Alexis Claude-Maurice (28/beide FC Augsburg) erfreuen, die trotz Last-Minute-Vorstößen aus der Premier League keinen Wechsel vollzogen haben.

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Spieler gucken in die Röhre

Apropos Premier League: Dort wären die Mittelfeldakteure Lamine Camara (22/AS Monaco) und Manu Koné (25/AS Rom) gerne gelandet. Ihre jetzigen Arbeitgeber sagten dem FC Chelsea kurz vor knapp aber ab. Im Fall von Goalgetter Joshua Zirkzee (25) ließ Manchester United eine Leihe zum FC Everton platzen.

Die schon sicher geglaubten Transfers des Angreifer-Trios um Folarin Balogun (25/AS Monaco), Dodi Lukébakio (28/Benfica Lissabon) und Marvin Ducksch (32/Birmingham City) scheiterten ebenfalls auf der Zielgeraden. Balogun fiel beim FC Everton durch den Medizincheck, Benfica-Coach Marco Silva wollte Lukébakio nicht in Richtung AFC Sunderland ziehen lassen und Birmingham erteilte Ducksch urplötzlich doch keine Freigabe für einen Wechsel zum FC Valencia.