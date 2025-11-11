Bundesliga-Interesse an Smit

Kees Smit weckt Begehrlichkeiten in Deutschland. Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigen sich mehrere Bundesligisten mit dem Mittelfeldspieler von AZ Alkmaar. Diese könnten dem Bezahlsender zufolge spätestens zum Sommer hin in Gespräche einsteigen und Angebote abgeben.

Der 19-Jährige zählt europaweit zu den größten Talenten auf seiner Position. Bei Alkmaar, wo sein Vertrag noch bis 2028 läuft, ist er absolut gesetzt. Der Rotschopf kann sowohl als Achter als auch als Sechser oder als Zehner spielen. Dem Vernehmen nach bemüht sich auch Crystal Palace um Smit, der um die 23 Millionen Euro kosten soll.