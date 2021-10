United: Solskjaers Klartext zu Lingard

Ole Gunnar Solskjaer möchte Jesse Lingard (28) gerne noch länger bei Manchester United trainieren. „Wir wollen Lingards Vertrag verlängern, wir sehen ihn als wichtigen Spieler für uns“, stellte der norwegische Chefcoach gegenüber Pressevertretern fest.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es liegt an ihm und möglicherweise an mir, ihm die Spielzeit zu geben, die er verdient“, so Solskjaer weiter und betonte erneut: „Hoffentlich können wir einen Deal mit Jesse abschließen, denn wir schätzen ihn wirklich.“ Lingards Vertrag bei United läuft im kommenden Juni aus. In der laufenden Saison kommt der Offensivmann bislang auf sechs Einsätze (zwei Tore, eine Vorlage).