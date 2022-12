Chelsea: Fofana hat unterschrieben

Der FC Chelsea darf zeitnah David Datro Fofana als Neuzugang präsentieren. Dem Transferexperten Fabrizio Romano zufolge hat der 20-Jährige seinen Vertrag bei den Blues unterschrieben und die medizinischen Untersuchungen erfolgreich absolviert. An der Stamford Bridge sei man davon überzeugt, einen klugen Transfer für die Gegenwart und die Zukunft getätigt zu haben.

Bereits am Donnerstag hatte der Transferinsider berichtet, dass sich Chelsea und Molde FK auf eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro verständigt haben. Fofana blickt auf die Erfahrung von 65 Profipartien zurück, in denen er an 34 Treffern beteiligt war. Mit Molde spielte der 1,81 Meter große Angreifer unter anderem in der Europa League.

