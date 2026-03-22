Kehl auf Transfer-Reise | Besonderer Erfolg für Urbig

Kehl in Plauderlaune

0:2 zur Halbzeit – 3:2 nach 90 Minuten: Borussia Dortmund drehte am Samstagabend das Spiel gegen den Hamburger SV noch zu seinen Gunsten. In einem Kommentar der ‚Ruhr Nachrichten‘ heißt es dazu: „Dortmunds Aufholjagd ist auch ein Sieg des Stadions.“ Klar: Die 80.000 Schwarz-Gelben peitschen ihr Team einmal mehr unnachgiebig nach vorne.

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Die Gelbe Wand ist sicherlich auch ein Lockmittel in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen. Dafür verantwortlich, diese an Land zu ziehen, ist Sebastian Kehl. Und der Sportdirektor arbeitete in der zurückliegenden Woche offenbar mit Hochdruck daran. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ zitieren Kehl: „Ich war auf Reisen, habe ein paar gute Gespräche geführt und versucht, Themen für den Sommer voranzubringen. Es war eine gute, positive Reise.“ Namen nennen wollte Kehl logischerweise nicht.

Bayern hält die Null

Die Offensive des FC Bayern läuft längst auf Hochtouren. Nach dem gestrigen 4:0-Sieg gegen Union Berlin stehen die Münchner bei 97 Saisontoren. Der Rekord liegt bei 101 – „der wird fallen“, ist sich Sportdirektor Christoph Freund angesichts von noch sieben ausstehenden Partien sicher.

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Was den FCB an der gestrigen Partie aber noch mehr freuen dürfte, ist die Tatsache, dass Keeper Jonas Urbig ohne Gegentor blieb. „Die erste weiße Weste seit über vier Monaten“, titelt die ‚tz‘. Das bezieht sich zwar nur auf Heimspiele, ist aber dennoch bemerkenswert.