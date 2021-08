Bayern einig mit Sabitzer – Lewandowski in London angeboten

Marcel Sabitzer und der FC Bayern sind sich einig. So berichtet es Christian Falk im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern-Insider‘. Was Vertragslänge und Gehalt angeht, müsste der Rekordmeister mit dem 27-jährigen Mittelfeldspieler also keine Verhandlungen mehr führen.

Dass der Transfer noch nicht abgewickelt wurde, liegt an der Ablöse. RB Leipzig fordert mindestens 18 bis 20 Millionen Euro. Eine Summe, die die Bayern wohl nur dann stemmen wollen, wenn sie vorher noch Erlöse erzielen. Bislang ist das aber noch nicht geschehen.

Lewy angeboten

Berater Pini Zahavi träumte derweil in diesem Sommer von einem satten Bonus, den er bei einem Wechsel seines Klienten Robert Lewandowski hätte einstreichen können. Falk zufolge bot der Agent den polnischen Torjäger für eine Ablöse von 80 Millionen Euro beim FC Chelsea an.

Die Blues winkten aber ab, wollten nicht so viel Geld für den schon 32-Jährigen ausgeben. Ansonsten hätte aber auch der FC Bayern sein Veto eingelegt. Präsident Herbert Hainer stellte zuletzt klar: „Die nächsten zwei Spielzeiten wird er auf jeden Fall bei uns bleiben.“ Erst im Anschluss endet Lewandowskis Vertrag in München und Zahavi kann dann womöglich mit seinem Bonus rechnen.