Bestätigt: Glasner verlässt Crystal Palace

Oliver Glasner wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Crystal Palace nicht verlängern. Das bestätigte der Trainer des Tabellen-13. auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Premier League-Spiel beim AFC Sunderland (16 Uhr). Glasner habe seine Mannschaft heute über die Entscheidung informiert.

Wie es für den ehemaligen Bundesligatrainer (Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg) weitergeht, ist noch nicht bekannt. Gerüchteweise wurde Glasner zuletzt bei Manchester United gehandelt, wo Michael Carrick vorerst nur interimsweise bis zum Saisonende als Trainer vorgesehen ist.