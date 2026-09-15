Eberl-Verlängerung: Hoeneß-Aussage sorgte für Zoff

Am Tag des DFB-Pokalsiegs des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart (3:0) wurden die Feierlichkeiten medial durch die Veröffentlichung eines Podcasts überlagert, in dem Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß erklärte, dass es intern Zweifel an Sportvorstand Max Eberl gebe und seine Chancen auf eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags lediglich bei „60 zu 40“ liegen würden.

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Nach der Sommertransferphase korrigierte Hoeneß im Trainingslager des Klubs am Tegernsee die Zahl in einem weiteren Interview nach oben, ließ verlauten: „Im Moment glaube ich: 100 Prozent.“ Obwohl der Eberl-Kontrakt nur wenige Wochen später tatsächlich bis 2029 verlängert wurde, sorgte die neuerliche Wasserstandsmeldung für Zoff in der Führungsetage, wie Hoeneß am Rande des Jubiläums-Events ‚80 Jahre FC Bayern Basketball‘ am Montagabend verriet.

War die Verlängerung mit Max Eberl die richtige Entscheidung? Ja, Eberl macht einen guten Job Nein, insgesamt leistet Eberl zu wenig Teile deine Antwort Bild wird erstellt

„Mit meinem Interview am Tegernsee, mit meinen 100 Prozent, habe ich genug Ärger gehabt – intern“, so der Patriarch. Genauer wollte Hoeneß nicht ins Detail gehen, fügte jedoch hinzu: „Wenn ich an dem Tag 80 Prozent gesagt hätte, dann hätte es noch mehr Ärger gegeben. Deswegen war das eine Antwort zwischen Pest und Cholera.“

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„Eigenbrötler“ Eberl hat sich geändert

Klarer äußerte sich der 74-Jährige jedoch dazu, wie Eberl die Bosse mehr von sich überzeugt hat: „Ich finde, dass Max im letzten halben Jahr innerhalb des Vereins sich mehr geöffnet hat. Wir alle, Karl-Heinz und ich, aber auch Herbert Hainer sind von ihm viel besser informiert worden über alles, als es vorher der Fall war. Er hatte davor so ein bisschen ein Eigenbrötler-Dasein geführt und das hat uns nicht gefallen. Das hat er aber grundlegend geändert.“

Sehr zufrieden sei Hoeneß vor allem mit den Deals des Sommers: „Unseren Vorschlag, möglichst früh die Spieler zu verpflichten, weil sie nach der WM möglicherweise teurer sind, hat er auch zu 100 Prozent umgesetzt. Das Budget, das wir gegeben hatten, wir wollten ja bis zu circa 50 Millionen Euro investieren. Das ist unterschritten worden, weil durch Verkäufe fast 70 Millionen reingekommen sind. Also da ist gute Arbeit geleistet worden.“