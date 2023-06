Neues System & neue Rolle: So plant Real mit Bellingham

Jude Bellingham ist ein Königlicher: Dieser Fakt dürfte vielen Madridista noch immer zuweilen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Nicht nur hat sich Real Madrid mit dem Ausnahmekönner eines der weltweit größten Talente geschnappt. Auch die Zahlen des Deals können sich sehen lassen: 103 Millionen Euro Sockelablöse und rund 30 Millionen an möglichen Boni hat Real an Borussia Dortmund gezahlt. Ursprünglich wurde spekuliert, dass das Gesamtvolumen des Transfers bis zu 150 Millionen betragen könne. Entsprechend positiv ist der Deal aus Sicht der Spanier zu bewerten.

Neue Rolle

In Madrid soll Bellingham nun eine neue Rolle zuteilwerden. Während er im 4-3-3-System von BVB-Coach Edin Terzic die Aufgaben eines Box-to-Box-Spielers übernahm, soll er künftig in Madrid offensiver agieren. Laut der ‚as‘ plant Ancelotti einen Systemwechsel vom bewährten 4-3-3 zu einem 4-2-3-1. In dieser neuen Formation sehe der Plan des italienischen Trainers vor, Bellingham künftig eine Position weiter vorne auf der Zehn zu positionieren.

Logischer Schachzug?

Eine durchaus überraschende Maßnahme, die aber logisch erscheint. Bellingham war in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend der beste Torschütze der Dortmunder (14 Treffer). Darüber hinaus war er laut der spanischen Zeitung in den europäischen Top-Fünf-Ligen der Mittelfeldspieler mit den meisten abgeschlossenen Dribblings (88).

Bellingham verfügt also augenscheinlich noch über eine ganze Menge ungenutztes Potenzial. In einer kreativeren, offensiveren Rolle könnte der englische Nationalspieler weiter aufblühen – das erhofft man sich insbesondere in der spanischen Hauptstadt

Mit Luka Modric (37), Toni Kroos (33), Aurelien Tchouaméni (23) und Eduardo Camavinga (20) duellieren sich vier Hochkaräter um die zwei Plätze hinter Bellingham auf der Doppelsechs. Die jungen Franzosen sollen künftig größere Spielanteile erhalten. Der ebenfalls zentral einsetzbare Fede Valverde (24) wird wohl zunächst vermehrt rechts offensiv beginnen. Bellingham genießt laut der ‚as‘ als neuer Galactico-Transfer bis auf weiteres Sonderstatus und hat somit vorerst einen Stammplatz inne.

So könnte Real spielen