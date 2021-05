Köln: Gespräche mit Schalke-Schnäppchen Uth geplant

58 Pflichtspiele, sieben Tore, sechs Vorlagen – zwischen Schalke 04 und Mark Uth hat es nie so richtig gepasst. Deutlich besser präsentierte sich der Angreifer in der Rückrunde der Saison 2019/20 bei Leihklub 1. FC Köln, für den er in 15 Pflichtspielen satte elf Scorerpunkte (fünf Tore, sechs Vorlagen) verbuchen konnte.

Nun sind Torbeteiligungen freilich nicht alles, aber bei Offensivspielern doch stets ein Indikator, dass es läuft. In Köln lief es für Uth – noch immer genießt der 29-Jährige große Anerkennung in seiner Geburtsstadt. So groß, dass ihn die Geißböcke einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge sehr gerne zurückholen würden.

Demnach sollen Gespräche geführt werden – mit Uth und Schalke. Der Vertrag des Offensivspielers in Gelsenkirchen ist noch bis 2022 datiert. Er würde angesichts des Schalke-Abstiegs nur noch eine überschaubare Ablöse von unter einer Million Euro kosten. An Uth selbst dürfte die Sache wahrscheinlich nicht scheitern. Laut ‚kicker‘ hegt er selbst noch immer große Sympathien für den FC.