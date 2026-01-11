Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Mainz: Neuer Klub für Hong

von David Hamza - Quelle: L‘Équipe
Hyun-seok Hong zieht eine Schnute @Maxppp

Hyun-seok Hong (26) könnte im Januar weiterziehen. Laut ‚L’Équipe‘ zeichnet sich ab, dass der offensive Mittelfeldspieler seine Zelte beim FC Nantes abbrechen wird. Der belgische Erstligist KAA Gent soll als möglicher Abnehmer bereitstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mainz 05 hatte Hong im Sommer inklusive 3,5-Millionen-Kaufoption nach Nantes verliehen. Für den Ligue 1-Klub stand der Südkoreaner aber nur rund 280 Minuten auf dem Platz, letztmals kam er Anfang Oktober zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Jupiler Pro League
Mainz 05
Nantes
Gent
Hyun-Seok Hong

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Nantes Logo FC Nantes
Gent Logo KAA Gent
Hyun-Seok Hong Hyun-Seok Hong
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert