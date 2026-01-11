Mainz: Neuer Klub für Hong

Hyun-seok Hong (26) könnte im Januar weiterziehen. Laut ‚L’Équipe‘ zeichnet sich ab, dass der offensive Mittelfeldspieler seine Zelte beim FC Nantes abbrechen wird. Der belgische Erstligist KAA Gent soll als möglicher Abnehmer bereitstehen.

Mainz 05 hatte Hong im Sommer inklusive 3,5-Millionen-Kaufoption nach Nantes verliehen. Für den Ligue 1-Klub stand der Südkoreaner aber nur rund 280 Minuten auf dem Platz, letztmals kam er Anfang Oktober zum Einsatz.