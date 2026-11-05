Bayern-Talent vor Comeback

Bara Sapoko Ndiaye (18) ist beim FC Bayern ins Training zurückgekehrt – zunächst allerdings nur individuell. Das bestätigt der Rekordmeister auf seiner offiziellen Webseite. Der 18-Jährige fehlt den Münchnern seit Ende Oktober.

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„Bara Ndiaye konnte am Donnerstag wieder eine individuelle Laufeinheit auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße absolvieren“, teilt der FC Bayern mit. Der senegalesische Nationalspieler hatte aufgrund einer Blinddarmoperation pausieren müssen und könnte schon bald sein Comeback feiern.