Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayern-Talent vor Comeback

von Emanuel Schultz - Quelle: fcbayern.com
Vincent Kompany im Trainingsanzug des FC Bayern @Maxppp

Bara Sapoko Ndiaye (18) ist beim FC Bayern ins Training zurückgekehrt – zunächst allerdings nur individuell. Das bestätigt der Rekordmeister auf seiner offiziellen Webseite. Der 18-Jährige fehlt den Münchnern seit Ende Oktober.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Bara Ndiaye konnte am Donnerstag wieder eine individuelle Laufeinheit auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße absolvieren“, teilt der FC Bayern mit. Der senegalesische Nationalspieler hatte aufgrund einer Blinddarmoperation pausieren müssen und könnte schon bald sein Comeback feiern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Bara Joseph Sapoko Ndiaye

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Bara Joseph Sapoko Ndiaye Bara Joseph Sapoko Ndiaye
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert