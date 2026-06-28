Platz 6: Daniel Muñoz (30/Kolumbien)

Der Mann von Crystal Palace ist der überraschendste Name auf der Liste. Als Rechtsverteidiger hat Muñoz bereits zwei Tore erzielt. Auch abgesehen von seinen Treffern zeigt er überzeugende Leistungen. Mit Kolumbien gelang so als Gruppenerster der souveräne Einzug in das Sechzehntelfinale.

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Platz 5: Erling Haaland (25/Norwegen)

Auch der ehemalige Dortmunder ist ganz klar der MVP seines Teams. Haaland hatte maßgeblichen Anteil, dass Norwegen bei der ersten Teilnahme seit 28 Jahren die Qualifikation für die K.o.-Runde geschafft hat. Vier Tore hatte der Torjäger nach zwei Spielen auf dem Konto. Weil das Ticket für das Sechzehntelfinale auch dank der Treffer des Sturm-Hünen vorzeitig gelöst war, durfte er sich im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich (1:4) für die K.o.-Phase ausruhen.

Platz 4: Deniz Undav (29/Deutschland)

Auf deutscher Seite war der Stürmer des VfB Stuttgart der Schlüsselspieler. Mit seinen fünf Torbeteiligungen sorgte Undav für den vorzeitigen Einzug des DFB-Teams in die K.o-Phase. Und das, obwohl er insgesamt nur 86 Minuten auf dem Feld stand. Bei der 0:1-Niederlage gegen Ecuador blieb Undav wie seine Mitspieler blass.

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Platz 3: Vinicius Junior (25/Brasilien)

Es ist eine WM der Stars. Auch Vinicius glänzt für seine Nationalmannschaft. Vier Tore erzielte er schon für die Seleção, hinzu kommt eine Vorlage. Der schnelle Linksaußen traf in jedem Gruppenspiel und ist ein ständiger Unruheherd in Brasiliens Offensive.

Platz 2: Kylian Mbappé (27/Frankreich)

Kylian Mbappé und Weltmeisterschaften – das passt einfach zusammen. Der Franzose nimmt zum dritten Mal an einer WM teil und steht turnierübergreifend bei 16 Toren. In Frankreichs Starenensemble scheint Mbappé mit vier Toren und zwei Vorlagen am hellsten. Macht der Real-Star so weiter, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er Messi den Rekord schon wieder wegschnappt.

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Platz 1: Lionel Messi (39/Argentinien)

Der 39-jährige Ausnahmekönner hat in Windeseile bewiesen, dass er es noch immer kann. Messi ist nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt in Argentiniens Spiel. Sechs Tore aus den ersten drei Spielen sprechen für sich. Den Rekord von Miroslav Klose für die meisten Tore bei Weltmeisterschaften hat der technisch so überragende Linksfuß geknackt. Inzwischen steht La Pulga bei 19 Treffern – nicht unwahrscheinlich, dass im Turnierverlauf noch weitere hinzukommen.