Santiago Castañeda (21) wird früher oder später wohl den Abflug aus Paderborn machen. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge steht der defensive Mittelfeldspieler „schon jetzt“ bei Klubs aus der Premier League auf dem Zettel. Sein Vertrag läuft nur noch bis 2027.

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Castañeda war vor zwei Jahren vom MSV Duisburg nach Paderborn gewechselt, feierte in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bundesliga und stand dabei fast immer in der Startelf. Im März lief er erstmals für die US-amerikanische U21-Nationalmannschaft auf.