35 Millionen: Juve hat Vlahovic-Ersatz im Visier

von Daniel del Federico - Quelle: Sky Italia
Juventus Turin zeigt Interesse an Jean-Philippe Mateta. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, hat die Alte Dame Kontakt zu Crystal Palace aufgenommen, um die Rahmenbedingungen für einen Transfer des Mittelstürmers abzuklopfen. Der Premier League-Klub fordert für den 28-Jährigen eine Ablösesumme zwischen 30 und 35 Millionen Euro.

Mateta soll bei Juve die Lücke schließen, die durch die Verletzung von Dusan Vlahovic (25) entstanden ist. Da der Vertrag des Serben im Sommer ausläuft und die Zeichen derzeit auf Abschied stehen, wäre Mateta eine langfristige Lösung. Trainer Luciano Spalletti hat bereits sein grünes Licht für die Verhandlungen gegeben. Während der italienische Rekordmeister eine Verpflichtung noch in diesem Winter präferiert, ist auch ein Transfer im kommenden Sommer ein Thema. Der Vertrag des Ex-Mainzers bei den Eagles ist noch bis 2027 datiert.

