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Premier League

City: 72-Millionen-Mann Monate raus

von Dominik Sandler
Antoine Semenyo jubelt @Maxppp

Manchester City muss lange auf Antoine Semenyo verzichten. Wie Trainer Enzo Maresca auf der Pressekonferenz bestätigte, wird der 26-Jährige die kommenden acht Wochen fehlen. Beim 3:2-Sieg gegen Ipswich Town hatte sich Semenyo verletzt, die Skyblues hatten einen Kreuzbandriss befürchtet.

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Ganz so schlimm ist die Verletzung wohl nicht, dennoch kann der 72-Millionen-Euro-Neuzugang aus dem vergangenen Winter die kommenden zwei Monate nicht eingreifen. Nach seinen ersten zehn Spielen in dieser Saison kommt Semenyo auf zwei Tore und drei Vorlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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