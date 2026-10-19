Manchester City muss lange auf Antoine Semenyo verzichten. Wie Trainer Enzo Maresca auf der Pressekonferenz bestätigte, wird der 26-Jährige die kommenden acht Wochen fehlen. Beim 3:2-Sieg gegen Ipswich Town hatte sich Semenyo verletzt, die Skyblues hatten einen Kreuzbandriss befürchtet.

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Ganz so schlimm ist die Verletzung wohl nicht, dennoch kann der 72-Millionen-Euro-Neuzugang aus dem vergangenen Winter die kommenden zwei Monate nicht eingreifen. Nach seinen ersten zehn Spielen in dieser Saison kommt Semenyo auf zwei Tore und drei Vorlagen.