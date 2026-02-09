Menü Suche
20-faches Gehalt: Ebnoutalib-Abgang „alternativlos“

von Luca Hansen - Quelle: kicker
Vincent Wagner an der Seitenlinie @Maxppp

Trainer Vincent Wagner von der SV Elversberg zeigt Verständnis für den Abgang von Younes Ebnoutalib zu Eintracht Frankfurt. „Dass Younes uns verlässt, war in der Endkonsequenz alternativlos. Wenn ein anderer Verein ein doppeltes Gehalt bietet, kann man vielleicht noch darüber reden, wenn es sich aber um den Verein aus der Geburtsstadt handelt und der ein Gehalt bietet, das um das Zwanzigfache oder sogar noch höher ist, ist ein Verbleib mit der Realität nicht vereinbar, zumal gleich mehrere Bundesligisten sich um ihn gebattlet haben“, so der Übungsleiter gegenüber dem ‚kicker‘.

Ebnoutalib war im Winter als Toptorschütze der 2. Bundesliga von den Saarländern zu den Adlerträgern gewechselt. Bei seinem Debüt gegen Borussia Dortmund (3:3) traf der 22-jährige Stürmer gleich, aktuell fehlt er wegen eines Innenbandanrisses.

veröffentlicht am
