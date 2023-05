Vier Spieler verlassen Union

Union Berlin hat vor dem letzten Bundesliga-Spieltag gegen Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr) den Abschied von vier Spielern bestätigt. Die auslaufenden Verträge von Linksverteidiger Nico Gießelmann (31), Außenstürmer Tim Maciejewski (22), Mittelfeldspieler Levin Öztunali (27) und Innenverteidiger Timo Baumgartl (27) werden nicht verlängert.

Wohin es erstgenanntes Trio zieht, ist noch nicht bekannt. Für Baumgartl geht es nach zwei Leihjahren an der Alten Försterei zunächst zurück zur PSV Eindhoven. Interesse an einem Transfer sollen der VfB Stuttgart und Vereine aus der Serie A bekunden. Baumgartl, der gerne in der Bundesliga bleiben will, ist laut ‚Sky‘ für 1,5 Millionen Euro zu haben.

