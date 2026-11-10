Neuer Coach für Kiel

Die Mission Klassenerhalt vertrauen die Verantwortlichen von Holstein Kiel ab sofort Mitch Kniat an. Wie die Störche mitteilen, übernimmt der neue Cheftrainer ab sofort das Ruder beim Tabellenletzten der zweiten Liga. Sein Vertrag ist bis 2028 datiert.

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Mit im Schlepptrau hat Kniat seine Assistenten Dani Jara und Janik Steringer. Mit beiden Trainern hatte der 40-Jährige auch schon beim SC Paderborn zusammengearbeitet. Kniat war seit seinem Ende bei Arminia Bielefeld im Sommer ohne Klub.